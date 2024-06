Wo alte Kaffeekapseln ein neues Leben bekommen

Reycling, what else? Nach dem Koffeingenuss mit den Verpackungen ab zur Sammelstelle statt in den Müll: Eine Initiative schob seit Herbst die Aufbereitung von gebrauchten Kaffeekapseln gewaltig an. Eine entscheidende Rolle spielt dabei Pettenbach. In Oberösterreich steht nämlich die dafür benötigte Anlage.