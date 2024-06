Über 1000 Schüler in aufregender Heeres-Mission

Tage der offenen Tür

Einen Blick hinter die Kulissen können 1200 Schüler in der Montecuccoli-Kaserne in Güssing werfen. In Begleitung erfahrener Soldaten dürfen sie an zwei „Tagen der offenen Tür“ sogar im Pandur-Radpanzer unwegsames Gelände erkunden oder schwindelerregende Höhen erklimmen und sich danach vom Kletterturm abseilen.