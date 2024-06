Karawane der Nomaden sorgt weiterhin für Aufsehen

Am Montagnachmittag trafen sich dann die Verantwortlichen von Pfarre und Gemeinde, auch die Polizei und ein Rechtsanwalt waren dabei. „Es wurde beschlossen, dass wir in Zukunft restriktiver vorgehen werden und nur Platz hergeben, wenn wir genau wissen, wer kommt“, erklärt Ivan Olip. „Bis dahin wurde die Gruppe aufgefordert, sich genau an alle Regeln zu halten.“