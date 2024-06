Der frühe Vogel fängt die Spende

88 Teilnehmer liefern ab

Zwei Runden spule ich bei abtrocknender Straße ab. Zwei Runden von insgesamt 436, die 88 Teilnehmer an diesem Tag absolvieren. Die Fleißigsten (Sascha Holasek und Fabian Haller) fahren 15 Mal im Kreis, Manfred Auerbauer liefert 14 Runden ab. Insgesamt werden so 8502 Kilometer und 152.600 Höhenmeter gestrampelt. „Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen hier einen Beitrag geleistet haben und für einen guten Zweck in die Pedale getreten sind. Wir danken den Veranstaltern sowie allen Teilnehmern, für ihr sportliches und vor allem soziales Engagement“, zeigt sich Susanne Wieczorek, Pflegedirektorin des St. Anna Kinderspitals erfreut, nachdem sie von Paudorfs Bürgermeister Martin Rennhofer den Spendenscheck in der Höhe von 7151 Euro übernommen hatte.