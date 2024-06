Medizincheck! WAC-Ass vor Deutschland-Transfer

Spielgemeinschaft mit dem ASK Klagenfurt

Auf einem guten Weg befindet sich indes auch die mehrfach genannte Spielgemeinschaft mit dem ASK Klagenfurt. In der Regionalliga könnte das Team von Trainer Dietmar Thuller kommende Saison als SG ASK/Austria Klagenfurt auflaufen. Was allerdings problematisch wirkt: Dort dürften nur vier Spieler, die nicht mehr für eine U23 berechtigt wären, auflaufen! Und der ASK hat allein jetzt acht Ü23-Akteure in seinen Reihen.