Basketballer Mahalbasic spielt wieder in Mexiko

Er ist zurück! In der Vorsaison hat Kärntens Basketball-Ass Rasid Mahalbasic mit Xalapa in Mexiko den Vizemeistertitel geholt, das Finale mit 1:4 verloren. Seit Freitag weilt der 34-Jährige wieder in Übersee – und debütierte am Samstag gleich beim 81-72-Sieg seines neuen Teams über den Tabellenführer Diablos Rojos. Ausgerechnet gegen jenen Klub, gegen den Xalapa im Vorjahr die Finalserie verloren hatte.