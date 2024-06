Kühbauer hat für WAC drei Ex-Schützlinge im Visier

Noch ist’s recht still in Wolfsberg. Im Hintergrund denkt man beim WAC aber freilich schon an Verstärkungen. Und da hat es Neo-Coach Didi Kühbauer auf ein Trio abgesehen: Verteidiger Felix Luckeneder (30), Mittelfeld-Maschine Peter Michorl (29) und Flügel Thomas Goiginger (31).