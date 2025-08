80. Villacher Kirchtag: „Sind mehr als zufrieden!“

Außer was Sachbeschädigungen betrifft: Diesbezüglich steht eine Steigerung von 400 Prozent zu Buche – was vorrangig auf Serientäter zurückzuführen sei, die in den letzten Tagen des Kirchtags ihr Unwesen getrieben und unzählige geparkte Autos zerkratzt haben. „Unsere Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Wir versuchen gerade, die Täter über die Video-Sicherung ausfindig zu machen“, erklärt Londer.