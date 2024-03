Mainz! Im Poker um Niki Veratschnig wird’s ernst

Das spielerisch matte 1:1 bei der WSG Tirol soll schon auf den Köpfen sein. Heute wollen die „Wölfe“ die Altacher zur Osterjause verputzen! „Dafür müssen wir aber ein anderes Gesicht zeigen. Denn wir wissen, dass wir es besser können. Wir haben in der Länderspielpause viel am System gearbeitet, einen Schritt nach vorne gemacht“, betont WAC-Trainer Manni Schmid. Was Mut macht: Die Wolfsberger sind seit neun Qualirunden-Spielen in Folge ungeschlagen!