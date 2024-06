Scholz über Frankreich-Wahl: „Mache mir Sorgen“

So wird gewählt

Die Abgeordneten der Französischen Nationalversammlung werden nach dem Mehrheitswahlkreis in zwei Wahlgängen gewählt. Auf Anhieb gewählt sind Kandidaten, die in einem Wahlkreis eine absolute Mehrheit der Stimmen erreichen. Wird diese verfehlt, findet eine zweite Wahlrunde unter den beiden Bestplatzierten sowie jenen Kandidaten, die von mindestens 12,5 Prozent aller Wahlberechtigten im betreffenden Wahlkreis unterstützt wurden. In der zweiten Runde reicht die relative Stimmenmehrheit zur Wahl.