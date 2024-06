Negativ-Ministerin | Nichts ausgeschlossen

Nichts ausgeschlossen. Unter den Grünen ist Gewessler mit ihrer klaren – Widersacher sagen: starren – Haltung die Heldin. Am Bundeskongress gestern übertrumpfte die Listenzweite für die Nationalratswahl mit 98,1 Prozent Zustimmung ganz klar den Listenersten, Parteichef Kogler, der 94,5 Prozent der Delegiertenstimmen einheimste. Womit sie dereinst als Nachfolgerin Koglers einzementiert ist. Allerdings wird Gewessler nie „Everybody’s darling“ sein, die Grünen werden nie eine Volkspartei sein. Ihre hehren Ziele wollen sie freilich durchsetzen. Doch dafür braucht man Verbündete. Die ÖVP hat sie endgültig vertrieben. Endgültig? Wer weiß. In der Politik haben wir ja schon so viel erlebt. Derzeit schließt die ÖVP eine Regierung mit dem blauen Kickl genauso aus wie mit der grünen Gewessler. Den roten Babler eigentlich auch… Schauen wir einmal, was im Herbst passiert.