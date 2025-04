Erste Bilder! Das ist Verstappens neue Luxus-Jacht

In wenigen Wochen wird das Kind von Kelly Piquet und Max Verstappen, der zuletzt dank einer Galavorstellung den Grand Prix von Japan gewinnen konnte, das Licht der Welt erblicken. Und das muss gefeiert werden! Auf der neuen Jacht von Verstappen – genannt „Unleash the Lion“ – wurde Kelly in Monaco bei ihrer Baby-Party zusammen mit engen Freunden und der Familie gesichtet – hier zu sehen im Video: