Geschafft! Meister Linz im Playoff mit dabei

In der vorletzten Runde stehen in der HLA jetzt auch die Teilnehmer fürs Meister-Playoff fest. Mit einem 25:25 in Vöslau hat sich Meister Linz den letzten Platz dafür geschnappt. Der Kampf um den begehrten vierten Platz, der das Playoff-Heimrecht sichert, wird am letzten Spieltag entschieden. Im Video gibt es die Highlights der 21. Runde.