Sabrina Carpenter: Wirbel um Sexpose auf der Bühne

Während ihrer „Short n‘ Sweet Tour“ gibt Sabrina Carpenter auch den schlüpfrigen Song „Juno“ zum Besten. In diesem singt die Pop-Beauty darüber, dass sie sich von einem Mann so angezogen fühlt, dass sie ein Kind von ihm möchte. Und um das auch zu veranschaulichen, zeigt sie in fast jeder Stadt, in der sie mit ihrer Tour Halt macht, eine neue Sexpose.