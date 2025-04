Missglückter Raub: Russe stürmt bargeldlose Bank

Mitarbeiterin dachte zunächst an Scherz

„Ich brauchte Geld für Drogen“, räumte der in Tirol lebende Russe (43) ein und erzählte vom Überfall, der einer Krimikomödie entsprungen sein könnte. Vermummt mit einer Kapuze und verspiegelter Brille sowie eine Waffenattrappe in der Hand betrat er die Bankfiliale am Mitterweg. „Geld“, sagte er zur Mitarbeiterin, die ihm als Erste über den Weg lief. „Kein Geld“, entgegnete die Frau, die zunächst an einen Scherz dachte. Denn in der Filiale für Beratungen ist gar kein Geld lagernd!