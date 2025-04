Befreiungsaktion befürchtet: Sprengmeister bewacht

Schon Hunderte Sprengungen mit Raketen-Schwarzpulver selbst gebastelte Sprengsätze gehen auf das Konto der skrupellosen Schwerverbrecher. Wie gefährlich die Bande ist, zeigt sich auch an der Menge des in der Donaumetropole verwendeten Sprengstoffs: Für die drei Bankomaten wurden „Bomben“ zu je 500 Gramm, also insgesamt 1,5 Kilogramm (!) eingesetzt. Ein zufällig vorbeikommender Nachtschwärmer hätte die Explosion nicht überlebt.