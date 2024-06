Die besondere Torschützenliste

Eine spannende Sache, die Beschäftigung mit der Verbreitung von Nachnamen in Österreich. So erfährt man beispielsweise, dass der Familienname „Tor“ auf Platz 82.318 der häufigsten Nachnamen steht und vorwiegend in Linz anzutreffen ist, während die Jubelvariante „Toor“ sogar Platz 51.220 einnimmt und die größte Chance, einer Person dieses Namens zu begegnen, in Wien besteht. Ziemlich düster sieht es dagegen beim Nachnamen „Eigentor“ aus, denn diesen scheint es in der Alpenrepublik gar nicht zu geben. Das erstaunt, wird doch nach den ersten Tagen der Herren-Fußball-EM ständig von Eigentoren geredet, weil derzeit (Stand 22.6., 14:59 Uhr) ein fiktiver Spieler namens Einar Eigentor die Torschützenliste mit fünf Treffern anführt, während seine ärgsten Verfolger, Jamal Musiala und Ivan Schranz, nur deren läppische zwei vorweisen können.