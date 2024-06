Wie aus harten Tackles Freundschaften werden

Auch nächstes Jahr wird es das Sport-Spektakel geben: „Wir haben eine Zehn-Jahres-Strategie entwickelt, wir wollen weiter aufbauen“, so Hochmüller. Zwar solle der Hauptbewerb am Klopeiner See bleiben, es wären aber durchaus Vorturniere in ganz Österreich angedacht. Denn: „Es geht nicht nur um sportliche Leistungen, sondern viel mehr um das Vernetzen – daraus entstehen Freundschaften!“ So wurde nach den Spielen gemeinsam gefeiert, getrunken und gelacht.