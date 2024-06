Junge Tischler ritterten um Staatsmeister-Titel

Die gingen von acht bis zwölf Uhr an die Arbeit. Sie erfuhren erst in Bergheim, welche Werkstücke sie anfertigen mussten. Am gemeinsamen Salzburg-Werktisch an den Start gingen David Breitfuß von der Tischlerei Felix Schmidhuber in Seekirchen, Josef Gappmaier von der Lungauer Holzhandwerk GmbH in Tamsweg und Christian Deisl von der Firma Christian Pugl-Pichler in Strobl.