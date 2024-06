Tote und Verletzte bei Waldbränden in der Türkei

45 Brände in Griechenland

Brände wurden am Freitag auch aus dem Nachbarland Griechenland gemeldet – die Feuerwehr registrierte 45. „Stellenweise erreichten die Böen 95 Kilometer in der Stunde“, sagte ein Sprecher. Betroffen waren die Halbinsel Peloponnes, die Insel Kefalonia und mehrere Regionen Mittelgriechenlands. Einige Dörfer mussten evakuiert werden.