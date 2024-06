Naschmarkt-Haus: Explosion nach Arbeiten bei Herd

Feuerwehr-Großeinsatz in Wien-Mariahilf: In jenem Gebäude, in dem sich das seit der Corona-Pandemie geschlossene einstige Kult-Lokal Gräfin vom Naschmarkt befindet, ist es am Donnerstag zu einer folgenschweren Explosion gekommen. In dem Haus brach daraufhin ein Brand aus, sieben Personen wurden verletzt. Ein Bauarbeiter wurde mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht.