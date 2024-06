Die Stadtwölfe heulen den Mond im Plauderton an

Kraftvoll-wild und stoisch-eingefroren

So eindrucksvoll die Bildsprache dieses Abends auch ist, die kraftvoll-wilde und dann wieder stoisch-eingefrorene Choreografie Shamirs hält damit nicht immer Schritt, ist oft nicht so zwingend, so aussagekräftig wie sie sein könnte. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Shamir sich dafür entschieden hat, einen Sprecher (Daniel Tille, er hat auch den Text geschrieben) in das Stück einzubauen. Dieser gibt aber nicht etwa poetische Ergänzungen zum Getanzten zum Besten, sondern sagt meist das offensichtliche, das, was man eigentlich in der Bewegung, der Choreografie sehen möchte, sehen müsste.