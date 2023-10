Ein märchenhafter Tanz zwischen den Geschlechtern

Feministischer Klassiker als zeitloses Märchen

Die irische Choreografin Marguerite Donlon bringt den feministischen Klassiker als zeitloses Märchen auf die Bühne. Geschickt spielt sie sowohl in ihrer Bewegungssprache als auch in den Kostümen (Silke Fischer) mit den unterschiedlichen Epochen, die dieses Bewegungsepos durchschreitet. Auch die Musikauswahl - von Henry Purcell und Edward Elgar bis Benjamin Britten und Philip Glass - unterstützt diese Aura der Zeitlosigkeit, die von den Grazer Philharmonikern unter Marius Burkert souverän in die Oper gezaubert wird.