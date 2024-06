Gemeinschaftsküchen setzen auf Regionalität

Vorteile bringt die Initiative natürlich auch den heimischen Landwirten, die dadurch Planungs- und Abnahmesicherheit gewinnen. Für Landesrat Christian Gantner (ÖVP) ist das Modell jedenfalls ein Erfolg: „Die Förderung des Einsatzes hochwertiger, regionaler Produkte in der Gemeinschaftsverpflegung, insbesondere in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, ist ein zentrales Anliegen, das auch in unserer Landwirtschaftsstrategie ‘Landwirt.schafft.Leben‘ verankert ist“, erklärt er stolz und bedankt sich bei allen Beteiligten für die Umsetzung der Initiative.