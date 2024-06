2 Schwerverletzte bei Frontalcrash im Innviertel

Zwei Autos in Trümmern, zwei Menschen schwer verletzt. Ein grauenhafter Unfall in OÖ hat am Mittwochabend ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften auf Trab gehalten. Auf einem geraden Straßenstück war ein Innviertler (59) plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten und ins Auto einer 37-Jährigen gekracht. Warum, ist unklar ...