Sperrstunden-Wirrwarr: Wirtesprecher muss blechen

Wunsch der Wirte ist klar

Am Freitag tagten die Linzer Gastronomen beim sogenannten „Wirte-Gipfel“, um die Thematik gemeinsam zu diskutieren. Der Wunsch der Wirte ist klar: Eine einheitliche Sperrstunde bis 24 Uhr – zumindest in den Sommermonaten und bei entsprechender Rücksichtnahme auf Anrainer. Wirtesprecher Michael Nell resümiert: „Bei den Gesprächen wurde rasch klar, wie hoch die Unzufriedenheit mit den derzeit geltenden Regelungen ist. Die Gastronomen brauchen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten diese Flexibilität. Es ist höchst an der Zeit, dass die Stadt ihre Wirte von der kurzen Leine nimmt und eine einheitliche Regelung schafft.“