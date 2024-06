„Gewessler schadet Österreich“ | Grüne im Aus

Grüne im Aus. Mit dem Verhältnis zwischen Türkis und Grün beschäftigt sich heute auch Claus Pándi in einem „Krone“-Kommentar. Der „vermeintliche Natur-Triumph in Brüssel“ habe die Grünen in Wahrheit ins „realpolitische Aus“ befördert. Pándi meint: „Nachdem sie Kanzler Nehammer in den Rücken gefallen sind und es sich schon zuvor durch die eher heimtückische Torpedierung des Lobautunnels mit Wiens sozialdemokratischem Bürgermeister Michael Ludwig verscherzt hatten, wird sich niemand mehr finden, der mit dieser Truppe noch regieren will.“ Und so sei das „im Verständnis der von den Grünen gepredigten politischen Nachhaltigkeit alles weder klug noch verantwortungsvoll“. Tatsächlich ist eine Koalition mit grüner Beteiligung - künftig ohnehin nur noch in einer 3-Koalition überhaupt rechnerisch denkbar – nun noch unwahrscheinlicher. Zukunft hatte Türkis-Grün freilich wohl auch vor der Renaturierungs-Eskalation kaum noch.