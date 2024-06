Nehammer: „Gewessler hat Österreich geschadet!“

Warum entlassen Sie sie nicht?

Meine Aufgabe als Bundeskanzler ist es, die Regierung geordnet bis zum 29. September anzuführen. Das habe ich den Menschen versprochen, und dieses Versprechen werde ich halten. Das Verhalten der Ministerin ist aus meiner Sicht dennoch nicht akzeptabel. Jetzt haben die Wähler am 29. September die Gelegenheit, abzustimmen und über ihr Verhalten zu urteilen. Was ich vermeiden will, ist Chaos, das wir schon öfter erlebt haben in Österreich. Im sogenannten Spiel der freien Kräfte können Wahlzuckerln beschlossen werden, die Milliarden kosten und die Menschen nachher für Jahrzehnte finanziell belasten – denn sie bezahlen dafür.