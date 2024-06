Der neue BMW X3: Auf dem Weg zur Neuen Klasse

Völlig neues Innenraumdesign

Der Innenraum wirkt geradezu modernistisch, beinahe als ob BMW unbedingt noch einen Zwischenschritt auf dem Weg zur Neuen Klasse einlegen muss, damit diese nicht zu radikal neu daherkommt. Das Armaturenbrett zieht sich nicht von einer Türverkleidung zur anderen durch, sondern weist eine in sich abgeschlossene Bedieneinheit auf, die vor allem das bekannte Curved Display (12,3 plus 14,9 Zoll) umfasst. Abgesetzt darunter schließt die Mittelkonsole an.