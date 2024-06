Die Neue: Marie Rötzer folgt auf Herbert Föttinger

Marie Rötzer, geboren am 16. Juli 1967 in Mistelbach, Niederösterreich, hat eine beachtliche Karriere hingelegt. Sie war Dramaturgin in Bremen, Berlin, Zürich und Graz, schließlich persönliche Referentin von Joachim Lux am Thalia Theater Hamburg. 2016 übernahm sie dann ihre erste eigene Intendanz in St. Pölten und hatte zuletzt sensationelle knapp 90 Prozent Jahresauslastung.