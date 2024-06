Theater-Chaot Paulus Manker gilt als „verschollen“

Verwertbare Gegenstände seien weder in der Privatwohnung noch am Firmenstandort (beides in Wien) zu finden. Wohnung und Büro waren also so gut wie leer. Das Vermögen des Unternehmens betrug laut Verzeichnis satte minus 44,17 Euro. „Ist der Künstler also pleite, oder hat er Besitztümer längst vor lästigen Vollzugsbeamten in Sicherheit gebracht?“, fragen sich die Gläubiger.