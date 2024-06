Rassistische Attacke: Mädchen doch nicht verletzt?

Die Achtjährige war am Freitagabend in der mecklenburgischen Stadt Grevesmühlen mit seiner zehnjährigen Schwester unterwegs gewesen. Die jüngere der beiden habe mit ihrem Roller an einem Jugendlichen vorbeifahren wollen. „Dieser versperrte dem Mädchen offenbar mit seinem ausgestreckten Bein den Weg und traf sie mit seiner Fußspitze“, so die Polizei.