Salzburgs ältester Pfarrer starb mit 103 Jahren

Die Erzdiözese Salzburg honorierte das Leben des verstorbenen Pfarrers, der etliche Jahre als Seelsorger in den Pfarren Hallein und Dürrnberg tätig war. Geboren im Jahre 1920 im böhmischen Georgswalde, empfing Rudolf am 10. Juli 1949 die Priesterweihe durch den damaligen Erzbischof Andreas Rohracher. Zuerst war er Kooperator in Straßwalchen, Oberndorf und Golling, ab 1965 Stadtvikar und Pfarrprovisor. Von 1972 bis 1992 war er als Pfarrer im Ort Dürrnberg in der Stadtgemeinde Hallein aktiv. Rudolf war zudem ein begeisterter Bergsteiger, der laut Erzdiözese viele Gipfel im In- und Ausland bezwang.