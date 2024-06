Hier feiern Salzburger diesen Sommer gratis

Sofern es das Wetter will, steht nun endlich der Sommer vor der Tür. Mit ihm heuer auch ein breites Angebot an Stadtfesten. Sie sind für die Salzburger zum Großteil gratis zu besuchen. Beim Flanierfestival „Vielklang“ am 21. und 22. Juni stehen unter anderem eine Trachten-Modenschau am Alten Markt in Salzburg Stadt, ein Picknick am Mönchsberg und 64 Musik-Acts quer über die ganze Stadt verteilt auf dem Programm.