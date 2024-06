„Krone Fanzone on tour“: Steirer im EM-Fieber

Schweigharts Österreich-Prognose ist rosig – wenngleich anfangs etwas schwer zu glauben. „Viertelfinale! Wir haben eine der leichtesten Gruppen, weil uns der Spielstil von Frankreich oder Holland entgegenkommt.“ Sein Wort in des Fußball-Gottes Ohr. Eine halbe Autostunde von Hinterberg entfernt eröffneten die Fans am Kapfenberger Hauptplatz die EURO in der „Krone“-Fanzone ebenfalls mit Stil.