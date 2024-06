Mit der Steirerkrone zur Euro-Party

Die „Krone Fanzone on tour“ startet am kommenden Freitag und bringt die Fußball-Europameisterschaft direkt zu Ihnen. Besuchen Sie unsere Fanzonen in Leoben-Hinterberg, Kapfenberg, der Grazer Seifenfabrik und Hartberg und erleben Sie die Spiele in einmaliger Atmosphäre. Diese organisierten Public Viewing-Events bieten Platz für bis zu 1000 Besucher und sind kostenlos zugänglich. Genießen Sie die Spiele unter freiem Himmel und fiebern Sie gemeinsam mit anderen Fans mit!