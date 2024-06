Hoher Besuch bei Ausmusterungsfeier der Polizei

Für 19 Polizeischüler und 96 dienstführende Polizisten, die ihre weiterführende Ausbildung abgeschlossen hatten, gab es am Freitag in der Landespolizeidirektion Linz die Ausmusterungsfeier. Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Polizeichef Andreas Pilsl gratulierten den Absolventen, die auf einer der 130 Inspektionen in OÖ Dienst verrichten werden.