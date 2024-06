Tausende Teilnehmer bei Trauerzug durch Mannheim

„Für keine Aufgabe und Arbeit war er sich zu schade“

Laur habe sich immer um andere gekümmert und auch über den Dienst hinaus geholfen. „Ob als fleißiger Helfer beim Betriebsausflug oder als Möbelpacker beim Umzug einer Kollegin: Für keine Aufgabe und Arbeit war er sich zu schade“, sagte Schwindt. „Es kommt nicht oft vor, dass wir in unserem Leben jemandem begegnen, der so besonders ist, dass er für immer in unseren Herzen bleibt. Rouven war so ein Mensch.“