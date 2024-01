Stauffers langer Weg zurück auf das Motocross-Bike

Dass er nun das klare Ziel hat, sein Comeback zu feiern, ist eine Frage der Leidenschaft: „Ich bin seit 18 Jahren in diesem Sport und ich will am liebsten so lang wie möglich darin bleiben, weils mich am meisten erfüllt.“ Auch den wichtigen Rückhalt von seinen Eltern und von seinem Team spürte der Motocrossfahrer von Anfang an. Osicka stand immer loyal hinter ihm: „Als ich mich verletzt habe, war der Vertrag noch nicht einmal unterschrieben. Dass mein Unfall passiert ist, änderte für an der Unterstützung für mich nichts.“ Dankbar ist er auch für die Unterstützung von MyGym: „Ihre Unterstützung hilft mir extrem.“