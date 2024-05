„Das ist der größte Sieg in meiner Karriere“

Die unzähligen Rehastunden, die Schmerzen, die Tränen und der Schweiß machten sich bezahlt. Motocrossfahrer Marcel Stauffer schwang sich 178 Tage nach seinem schweren Trainingsunfall in Italien, wo er sich zwei Hals- sowie einen Brustwirbel gebrochen hatte, wieder auf sein Bike. Genau am Ort des Unfalls feierte der 24-Jährige am Sonntag sein Comeback. „Es war richtig emotional. Ich habe so lange darauf hingearbeitet“, sagt der Staatsmeister von 2023 stolz und beschreibt seine Rückkehr als den „größten Sieg in meiner Karriere“.