Braunöder wechselt fix zu Serie-A-Aufsteiger Como

Braunöder erhielt bei Como einen Vertrag bis Juni 2027. Insgesamt absolvierte der Teamkapitän des U21-Nationalteams im Frühjahr 13 Spiele für den Klub, der mit ihm in der Startelf ungeschlagen blieb und als Zweiter hinter Parma nach 21 Jahren Pause wieder den Einzug in die Serie A schaffte. Prominentester Name im Klub ist Cesc Fabregas. Der Spanier ist aufgrund einer fehlenden Lizenz nominell Co-Trainer hinter dem Waliser Osian Roberts, gibt aber die sportliche Marschrichtung vor.