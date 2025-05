Gelingt ausgerechnet gegen Ried Befreiungsschlag?

Schlechte Erinnerungen an Regi van Acker

In Bregenz könnte es also eine „Meisterparty“ geben. Die „Meister-T-Shirts“ wurden schon vorsorglich eingepackt. Außer Bregenz-Trainer Regi van Acker sorgt für ein „Déjà-vu“: Im letzten Heimspiel gegen Ried am 24. Mai 2003 (!) siegte Bregenz mit 2:0 – ebenso in der vorletzten Runde und eben mit Regi van Acker auf der Bank.