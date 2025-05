Im direkten Duell soll der Klassenerhalt gelingen

Unentschieden würde reichen

Nun liegt es also an der Mannschaft, auch sportlich das letzte Puzzleteil für den Klassenerhalt einzufügen. „Wir werden dafür nicht viel an unserem Fahrplan ändern. Außer, dass wir Tore machen“, will Trainer Mader nicht auf ein Remis spielen. Wobei Lustenau diesmal mit einem 0:0 – es wäre das siebte in der laufenden Saison – auch zufrieden wäre.