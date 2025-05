Rieseninvestitionen in Bildungshäuser

Erfreuliches Signal für den Bildungsbereich: Sowohl in Dornbirn als auch in Bregenz wurde und wird massiv in das Schulwesen investiert. So eröffnete am Donnerstag kein geringerer als Bildungsminister Wiederkehr (Neos) gemeinsam mit Bürgermeister Markus Fässler (SPÖ) den neuen Gebäudekomplex des BRG Schoren. Das Haus wurde erweitert und aufgestockt, acht zusätzliche Klassen, zwei Lerninseln und großzügige Pausenflächen inklusive Terrasse für die Nachmittagsbetreuung stehen ab sofort zur Verfügung.