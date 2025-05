Der erste von zwei Matchbällen

Das vorletzte Spiel gewinnen, damit den Klassenerhalt schaffen und dann feiern. Dafür müssen die Altacher heute gegen Klagenfurt beißen, kratzen, bürsten. Attribute, die sie in vielen Spielen dieser Saison leider vermissen ließen. Die „Krone“ analysiert die Chancen der Vorarlberger in dieser so wichtigen Begegnung. Was spricht für Altach:

Die direkten Saisonduelle: Mit einem Sieg und zwei Remis haben die Altacher die Nase mit 5:2 Punkten deutlich vorne.