Der gefährlichste Schütze in der Westliga

Schon 25 Tore

Herbaly hat seinen Anteil daran, dass seine Mannschaft nach dem Zwangsabstieg in der vergangenen Spielzeit nun wieder gut dasteht. Der 28-Jährige, der im vergangenen Sommer aus Bregenz kam nachdem er dort nicht glücklich wurde, traf in dieser Saison schon 25 Mal in der Westliga. In 25 Spielen. Damit führt er die Schützenliste souverän an. „Bei mir läuft es nur so gut, weil ich ein starkes Team hinter mir habe“, erklärt Herbaly, der sich einen Verbleib bei den Rothosen für eine weitere Saison durchaus vorstellen kann.