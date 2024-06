Spatenstich: Seilbahnprojekt am Rangger Köpfl

Finanzierung eine Kombilösung

In Summe fließen 8,2 Millionen Euro in das Projekt „Peter Anich III“. Neben den Eigenmitteln der Bergbahnen Oberperfuss, den Zuschüssen der Eigentümer oder der Gemeinde Oberperfuss, fließen auch Gelder von Innsbruck Tourismus sowie eine Landesförderung. „Mit der neuen Kombibahn schaffen wir nicht nur die Absicherung des zukunftsfähigen Betriebes am Rangger Köpfl und damit des Tourismus in der Region. Schon die letzten Investitionen bei den Bahnen haben gezeigt, dass die Betriebe nachziehen und auch investieren“, skizziert Peter Paul Mölk, Obmann von Innsbruck Tourismus.