Kassasturz in NÖ: Im Budget stehen tiefrote Zahlen

Knapp unter 200 Millionen Euro lag der Nettofinanzierungssaldo – also jener Betrag, den man benötigt, um ein ausgeglichenes Budget zu erreichen – im Jahr 2015. 2019 sorgten Einnahmen und Einsparungen dafür, dass es Richtung Nulllinie ging – dann kam die Zeit der Krisen. Ein Jahr später waren beinahe minus 800 Millionen Euro in der Bilanz. Nach einer kurzen Erholungsphase drehte sich der Zahlenwert 2022 ins Plus – nun nimmt der Schuldenstand wieder zu ...