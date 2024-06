Stadt Wien gibt der Natur 90 Hektar zurück

Spätestens ab kommender Woche, wenn die Temperaturen auf über 30 Grad hinaufklettern, wird es in dichtverbauten Teilen der Stadt wieder unangenehm. Umso wichtiger ist die Schaffung und Bewahrung von Grünraum – in einer wachsenden Millionenstadt wie Wien nicht immer einfach. Jetzt wurde das Gelände am Verschiebebahnhof Breitenlee ins Auge gefasst. Insgesamt 90 Hektar ökologisch wertvolle Flächen sollen in den kommenden Jahren renaturiert werden. Zur Größeneinordnung: Die Fläche ist mehr als doppelt so groß wie die Steinhofgründe im 16. Bezirk.