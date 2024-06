Kafkas letzte Liebe: „Die Herrlichkeit des Lebens“

Basierend auf dem titelgebenden Roman von Michael Kumpfmüller, skizziert das Regie-Duo G. Maas und J. Kaufmann späte Glücksmomente im Leben Kafkas, das durch Briefinhalte und Passagen seiner Werke fragmentarisch an Kontur gewinnt. Entstanden ist eine poetische Ode an den Wert eines jeden bewusst gelebten Tages, durchzogen von surreal-träumerischen Passagen, wenn etwa ein direkter Weg von einem Sanatorium bei Wien, Kafkas letzter Station, bis an die Ostseestrände führt.